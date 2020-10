Lavoro, Rizzetto: Da Anpal e Inps altro fallimento

“Non è andato a buon fine neanche il bonus assunzioni, un incentivo che esonera i datori di lavoro dal pagamento dei contributi per assunzioni di giovani e disoccupati. In piena crisi sanitaria Covid, poteva dare un sostegno alle aziende e favorire l’occupazione. Attendiamo un intervento del governo che deve riparare urgentemente le criticità determinate da Anpal che ha istituito il bonus a febbraio 2020 e Inps che deve gestirne l’attribuzione alle aziende. Ne stanno pagando le conseguenze quelle imprese che hanno assunto contando sulla decontribuzione e invece si sono ritrovate i costi a carico. Ancora una volta emerge l’inadeguatezza dei presidenti di Anpal e Inps, Parisi e Tridico, che dopo mesi, tra grossolani errori nella disciplina dell’incentivo e problemi tecnici dovuti ai sistemi informatici dei due enti non hanno consentito alle aziende di ottenere gli incentivi dovuti”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro alla Camera che sollecita l’esecutivo a rispondere alla sua interrogazione.