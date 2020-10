Lavoro, Rizzetto: Su occupazione giovanile basito da risposte ministro Catalfo

Solo dichiarazioni, dati mostrano un dramma

“Al Ministro Catalfo in audizione in commissione Lavoro ho chiesto a che punto siamo per far funzionare il bonus “Io Lavoro” alle imprese, istituito ben 8 mesi fa per far assumere giovani. Il ministro risponde con un nulla di fatto, rassicurando che la questione è alla sua attenzione. Resto basito dalla tenacia del ministro nel voler riproporre sempre le solite dichiarazioni di buon intento, anche di fronte ad un incentivo bloccato anche perchè dopo 8 mesi, l’Inps non ha ancora emesso la circolare con le modalità attuative. Di fronte a fatti e dati che testimoniano che le politiche del lavoro di questo governo non funzionano, c’è un completo stallo perché l’esecutivo non ha il coraggio di rimuovere chi non si è dimostrato all’altezza del suo ruolo in Anpal, Inps e Ministero del lavoro”.

È quanto afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto dopo aver ascoltato l’audizione del ministro Catalfo in commissione Lavoro sulle politiche giovanili.