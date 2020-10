Liguria, Meloni: Buon lavoro alla nuova giunta Toti, assessori FdI saranno punto riferimento cittadini e valore aggiunto per regione

«I migliori auguri di buon lavoro alla nuova giunta regionale della Liguria, che coadiuverà il governatore Giovanni Toti. Grazie all’ottimo risultato ottenuto alle elezioni regionali, la delegazione di Fratelli d’Italia sarà composta da due assessori: il riconfermato Gianni Berrino e Simona Ferro. A loro un grande in bocca al lupo: sono certa che con competenza e capacità saranno un punto di riferimento per i cittadini liguri e un valore aggiunto per la Regione».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.