Mes. Fazzolari: Farò intergruppo ‘Diamo un pallottoliere a quelli del Mes subito’. E’ cappio al collo Italia dell’eurosistema

“Nasce l’intergruppo parlamentare ‘Mes subito’? Allora mi farò promotore dell’Intergruppo parlamentare ‘Diamo un pallottoliere a quelli dell’Intergruppo Mes subito’. Così magari, piano piano, capiranno che il Mes è del tutto inutile e che comporterebbe nella migliore delle ipotesi un risparmio annuo di poche centinaia di milioni di euro, che costerebbe però all’Italia la figuraccia di accedere al ‘fondo salva Stati’ concepito per aiutare chi è caduto in disgrazia agli occhi degli investitori internazionali. Unica vera funzione del Mes è mettere all’Italia il cappio al collo dell’eurosistema e limitare la nostra sovranità nazionale, cosa molto gradita solo a chi in Italia non ha più alcun consenso popolare”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.