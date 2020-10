Regioni, Meloni: Fieri di aver contribuito a promuovere macroregione adriatica, FdI al lavoro per progetto crescita e rilancio

«Ricostruzione post-sisma per far rinascere le aree interne e dell’entroterra, potenziamento di tutta la dorsale adriatica con progetti concreti come la terza corsia dell’A14 e l’Alta velocità, connessione infrastrutturale tra Tirreno e Adriatico: sono queste alcune delle priorità del progetto di Macroregione Adriatica siglato ad Ascoli Piceno che vede già uniti Marche, Abruzzo e Molise e punta a coinvolgere anche la Puglia. Come Fratelli d’Italia siamo fieri di aver contribuito a promuovere questa iniziativa con i nostri esponenti, i governatori Marco Marsilio e Francesco Acquaroli e il sindaco Marco Fioravanti, che punta a costruire una visione comune di sviluppo di un pezzo importante del nostro territorio nazionale. Lavoreremo al fianco dei governatori, dei sindaci e degli amministratori locali e sosterremo in Parlamento questo progetto di crescita e rilancio infrastrutturale, economico e sociale».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.