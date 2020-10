Covid-19. Nastri: No accanimento governo su palestre e ristoranti

“Il presidente Conte e la sua maggioranza non pensino di scaricare la loro incapacità nel gestire la seconda ondata sul mondo delle palestre e più in generale su quello dello sport, così come su quello della ristorazione. La loro impreparazione è evidente e per rimediare hanno l’ennesimo lockdown. Una scelta che sarebbe gravissima alla luce anche dell’assenza di aiuti e misure che ha fatto seguito alle chiusure degli scorsi mesi. Palestre e ristoranti non possono e non devono essere additati come untori. Hanno fatto e fanno grandi sacrifici per garantire le aperture e un servizio a norma di legge. Inoltre per molti la chiusura significherebbe abbassare la saracinesca per sempre. Il che sarebbe anche un danno per tutta l’economia locale e nazionale. Infatti, queste attività producono lavoro, reddito. Insomma contribuiscono al Pil e per questo la loro energia non va dispersa. Piuttosto il governo raccolga la proposta di Fratelli d’Italia e cioè quella di mettere in sicurezza le fasce di popolazione più deboli, come anziani e malati, evitando inutili chiusure che avrebbero come effetto di aggravare la crisi”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gaetano Nastri, vice coordinatore vicario di FdI in Piemonte.