Covid, Lollobrigida: Conte spegne l’Italia

Ennesimo Dpcm ammissione colpa governo

“Un lockdown mascherato sarà un colpo mortale per la nostra economia. Sospendere la ristorazione la domenica e nei festivi, con orari assurdi per pub e ristoranti è follia. Continuare ad accanirsi contro le palestre, le piscine e tutte quelle attività – che Conte definisce “attività sacrificabili” – che in questi mesi con le loro sole forze si sono adeguate a tutte le prescrizioni, non servirà. L’ennesimo Dpcm è un’ammissione di responsabilità: in questi mesi il Governo non è stato capace di contenere i contagi, né di predisporre misure di contrasto alla più che annunciata emergenza. Non si è fatto nulla sul sistema sanitario che lo renda all’altezza di affrontare i numeri previsti. Bisognava intervenire prima sulle scuole e sui trasporti che era chiaro sarebbero stati i luoghi di potenziale maggior contagio. Ci troviamo con un altro decreto e un esecutivo sordo agli allarmi lanciati dalle imprese. I dati sono da brividi, i posti di lavoro a rischio migliaia. Le risorse alle aziende vanno stanziate e date subito. Il presidente del Consiglio scarica le sue incapacità su cittadini e su chi produce. Si chiedono sacrifici senza prevedere compensazioni immediate. Con questo modello si devasta l’Italia intera. Pretendiamo trasparenza, interventi di comprovata utilità e garanzie contestuali per chi viene sacrificato”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.