Covid, Lollobrigida: De Petris dimentica tutte nostre proposte. Conte ha fallito, si voti

“La collega De Petris si accontenta e considera sufficiente una riunione, convocata con 45 minuti di anticipo, per coinvolgere l’opposizione sulle misure per contrastare l’emergenza sanitaria e quella economica. Noi però non possiamo ritenerci soddisfatti. Conoscendo la sua intelligenza, sono certo che ricorderà come Conte si sia ben guardato dall’accogliere le nostre proposte e rispondere ai nostri quesiti, così come accaduto ad altri gruppi parlamentari. Zero risposte sui trasporti, poco o nulla sul resto. Siamo seri, collega De Petris, questo governo ha fallito e ha perso anche gli ultimi residui di credibilità. Le persone che possiedono ancora un briciolo di dignità, prendano le distanze da questo indegno spettacolo fatto di incompetenza e Dpcm vergognosi e inadeguati. De Petris dovrebbe apprezzare la chiarezza del Presidente Giorgia Meloni, che propone l’unico percorso per uscire da questa crisi: confronto vero e soluzioni condivise, per evitare che la situazione nazionale degeneri dal punto di vista sanitario, economico e sociale. A questo si aggiungano anche garanzie per un celere ritorno alle urne”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.