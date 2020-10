Coronavirus, Lollobrigida-Gemmato: Sospensione ricoveri crea disservizi, allestire ospedali da campo in tutta Italia

“Con la sospensione dei ricoveri medici e chirurgici, la situazione sanitaria del Paese è – nel breve, nel medio e nel lungo termine – in seria difficoltà, una serie di patologie croniche – cardiologiche, pneumologiche, nefrologiche, autoimmuni e neoplastiche – corre il rischio di non essere curata. Per questo, come abbiamo già proposto per la Puglia, sarebbe il caso che in tutta Italia vengano allestiti ospedali da campo nei luoghi che ciascuna città vorrà mettere a disposizione. Il corpo militare CRI ed Esercito impiegherebbero pochi giorni per l’allestimento, quindi si tratterebbe di una soluzione utile a coprire tempestivamente le mancate decisioni che in questi cinque mesi non sono state prese in tema di gestione della pandemia da coronavirus, ed in particolare nell’implementazione dei reparti Covid, dei posti letto e delle terapie intensive”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e responsabile nazionale Dipartimento Sanità Fdi, Marcello Gemmato.