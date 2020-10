Covid, Ciriani: In piazza a sostegno dei lavoratori colpiti dal DPCM. FdI pretende voto Parlamento

“Siamo in Piazza Capranica a Roma, nel presidio permanente che ha voluto Fratelli d’Italia per aiutare le categorie economiche colpite a morte dal DPCM del governo Conte. Un DPCM gravissimo che condanna alla chiusura centinaia e migliaia di attività”.

Così il capogruppo di Fratello d’Italia in Senato Luca Ciriani, partecipando all’iniziativa di FdI a sostegno delle categorie colpite dall’ultimo DPCM del governo Conte.

“Riteniamo gravissimo anche il fatto che questo DPCM sia stato adottato contro la volontà di Sindaci, Regioni, categorie economiche e senza ascoltare il Parlamento. Noi invece pretendiamo che il Senato o la Camera non solo possano votare il provvedimento, ma anche modificarlo, cambiarlo o respingerlo integralmente”. E sui ristori annunciati dal governo aggiunge: “La nostra linea è sempre stata quella del rimborso automatico su conto corrente, senza necessità di domanda. Ma sia chiaro: questi lavoratori non vogliono la carità di Stato. Vogliono poter lavorare dopo aver speso un sacco di soldi per mettersi a regola secondo le regole volute dal governo. Lo stesso che poi li ha fatti chiudere” conclude Ciriani.