Covid, Delmastro: Fico dismette panni arbitro e assume quelli di giocatore

Conte invoca collaborazione ma trasforma Camera in sua sala stampa

“Conte in televisione invoca collaborazione e poi si sottrae alla discussione e al voto sugli indirizzi per gestire l’emergenza sanitaria, trasformando la Camera dei Deputati in una sala stampa a suo uso e costume. A reggere il moccolo, l’ex pasdaran della democrazia parlamentare Roberto Fico che addirittura sconvoca la conferenza dei capigruppo per consentire al manovratore di continuare a mortificare l’Aula, sottraendosi al confronto. Oggi il Presidente della Camera ha dismesso i panni dell’arbitro per assumere quelli del giocatore della squadra di maggioranza: ci penseranno gli italiani a mandarlo in panchina”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.