Covid, Foti: Indecente Fico su rinvio capigruppo (video)

Conte venga in Aula per comunicazioni e non per informativa

“Fratelli d’Italia torna a chiedere con forza che il presidente Conte venga in Aula per comunicazioni e non per una informativa così che il Parlamento possa esprimersi sull’emergenza sanitaria e possa dare degli indirizzi precisi. Abbiamo chiesto più volte un pronunciamento dell’Aula e sotto questo profilo risultano pelosi gli appelli di un gruppo come quello di FDI che rappresenta milioni di italiani che per la maggioranza non hanno diritto di essere ascoltati. Quello che sta facendo il presidente Fico con il rinvio della capigruppo prevista per oggi è indecente. Ribadiamo una richiesta formale per la sua immediata convocazione”.

Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera intervenendo in Aula.