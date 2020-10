“Da mesi il Governo aveva annunciato l’arrivo per l’autunno di una grave emergenza, ma non ha fatto nulla per predisporre le contromisure: dal trasporto pubblico, alla sanità, alla scuola. Hanno pensato ai monopattini, alle sanatorie per i migranti, alla divisione delle poltrone. E oggi colpiscono le categorie produttive definendole sacrificabili. L’unica cosa inutile è il Governo Conte”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.