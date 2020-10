Covid, Lollobrigida: Puntuale come cartella esattoriale arriva proposta patrimoniale della sinistra

“Puntuale e implacabile come una cartella esattoriale, arriva la proposta della maggioranza di fare cassa sulla pelle dei risparmiatori italiani introducendo la patrimoniale e puntando ad aggiustamenti sui redditi considerati alti. E’ incredibile come la sinistra al Governo, che invece di mettere a punto delle misure concrete e di buon senso ha preferito dilapidare miliardi di euro in prebende e bonus, cerchi adesso di far pagare gli errori commessi a famiglie, imprenditori e lavoratori già duramente colpiti dalla crisi e dalle chiusure imposte con i vari Dpcm. Fratelli d’Italia non consentirà in alcun modo che vengano messe le mani nelle tasche degli italiani. La maggioranza pensi piuttosto a ristorare subito tutte le attività costrette ad abbassare la saracinesca”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.