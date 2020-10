Mafia nigeriana. Balboni: Riconoscenza per lavoro Procura e Polizia. Da anni denunciavo mentre sinistra negava esistenza

“Esprimo tutta la mia riconoscenza come parlamentare e come cittadino per il lavoro investigativo svolto dalla Procura Distrettuale Antimafia e dalla Polizia di Stato. Spero che con questa importante operazione sia smantellata la presenza della mafia nigeriana nella nostra città, dove aveva ormai il controllo di numerose attività illecite, dal traffico di droga allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio del danaro sporco, come denunciato dal sottoscritto da anni, quando la sinistra si ostinava a negarne persino l’esistenza”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia di Ferrara, Alberto Balboni.