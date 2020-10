Rai, FdI: Presidente e vertici facciano chiarezza su operato report

Solidarietà ad Alessandro Giuli

“Il Presidente della Rai Marcello Foa e i vertici dell’Azienda dovrebbero intervenire immediatamente dopo che la trasmissione Report ha mandato in onda su Rai 3 la corrispondenza privata del giornalista Alessandro Giuli. Ancora una volta, questa trasmissione che già in passato ha dimostrato la sua faziosità con diverse fake news, si distingue in negativo per il suo operato. Apprendiamo inoltre, che il consorzio di giornalismo investigativo da cui Report ha avuto la mail è finanziato da Open Society di Soros e Dipartimento Usa e altre fondazioni private. Questo consorzio ha accesso a mail private di cittadini italiani e può regalarle ai media? È compito del Servizio Pubblico utilizzare queste informazioni private di valore di cronaca? Pretendiamo chiarezza su una vicenda davvero molto squallida e sulla quale FDI non lascerà nulla di intentato a cominciare dalla commissione di Vigilanza Rai con i suoi rappresentanti Federico Mollicone e Daniela Santanchè. Ad Alessandro Giuli la nostra sincera solidarietà”.

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, Ylenja Lucaselli e Alessio Butti.