Covid, Foti: Epidemia e Governo sono le calamità che devono affrontare gli italiani (video)

“In questa fase così difficile ci sono due calamità che gli italiani devono affrontare: il Covid e il governo Conte. Siamo passati dal governo di scopo a un governo di fallimenti, come quelli sul trasporto pubblico e sulla scuola dove l’esecutivo ha pensato di risolvere i problemi con i banchi a rotelle e le finestre aperte. Prendiamo atto che su 4 nostre proposte il governo si sia rimesso all’Aula e non comprendiamo perché non lo abbia fatto anche con le altre a partire dalla sospensione del decreto dignità e l’introduzione dei voucher in tutti i settori dell’economia. Il luogo per il confronto è il Parlamento e Fratelli d’Italia chiede di accoglierle tutte per andare incontro alle tante persone che stanno perdendo la speranza nel futuro”.

Così il deputato FdI Tommaso Foti nel corso delle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’emergenza Covid.