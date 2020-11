Meloni: Grazie a FdI sarà intitolata una via di Roma e il Globe Theatre a Proietti e la Capitale sarà candidata ad ospitare l’Agenzia per la ricerca biomedica

“L’intitolazione di una strada o di una piazza di Roma e del Globe Theatre di Villa Borghese alla memoria del grande Proietti e la candidatura della Capitale ad ospitare la futura sede dell’Agenzia europea per la ricerca biomedica: sono queste le due importanti vittorie ottenute oggi da Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina. La prima è un omaggio doveroso ad un figlio di Roma che non dimenticheremo mai e che merita che il suo nome sia legato per sempre alla città, la seconda è un progetto ambizioso per restituire alla Capitale d’Italia quel ruolo centrale a livello internazionale che quest’amministrazione non ha saputo valorizzare. Fratelli d’Italia è e sarà sempre dalla parte dei romani e della Città Eterna”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.