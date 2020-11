4 Novembre. Gioventù Nazionale e Fdi depone fiori casa Natale A.Riva Villasanta a Monumento Caduti. SERRA (Gn): Fondamentale riscoprire eroi grande guerra. Forze Armate fondamentali  

Questo pomeriggio a Cagliari una delegazione di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito, hanno reso omaggio alla memoria dei tanti italiani caduti nella Grande Guerra deponendo una corona di fiori al cospetto del monumento dei caduti e della lapide commemorativa di Alberto Riva Villa Santa, in via Costituzione. Queste le parole di Emilio Serra, presidente Regionale di Gioventù Nazionale:

“ Il 4 NOVEMBRE rappresenta una data fondamentale per la nostra nazione, la VITTORIA DI UN POPOLO, troppo spesso dimenticata, così come i suoi eroi, tra i quali, in particolare, abbiamo voluto ricordare Alberto Riva Villa Santa: giovane cagliaritano, studente del Liceo Siotto, che la storiografia ritiene essere stato l’ultimo soldato a morire, proprio il 4 novembre del 1918. “

“Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale saranno sempre in prima linea per rendere omaggio a tutti gli Italiani morti a difesa della Patria e per garantire in occasione di tale ricorrenza i giusti e dovuti festeggiamenti.“

“Aggiungo solo “Eroi come Alberto Riva Villa Santa, siano esempio per la nostra generazione. “Conclude Serra.