Covid, Foti: Governo se ne frega di quello che decide Parlamento (video)

Conte e Speranza vengano in aula a chiarire

“Secondo il programma stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo il presidente del Consiglio Conte sarebbe dovuto venire ieri in questa Aula. Poi ci è stato chiesto di anticipare le sue comunicazioni a lunedì per il precipitare della emergenza sanitaria. Lunedì il Parlamento ha dato degli atti di indirizzo ma il suo Dpcm andrà in vigore solo a partire da venerdì. Allora dove stava l’urgenza se poi per le lotte intestine alla maggioranza ve ne strafegate di quello che decide il parlamento? Il presidente del Consiglio Conte e il ministro della Speranza vengano in Aula a chiarire le motivazioni per le quali alcune Regioni sono state classificate come zone rosse e altre come zone arancioni o gialle”.

Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera.