Covid, Lollobrigida: Conte e Speranza vengano in aula a chiarire criteri classificazione regioni

“Giusta la richiesta del collega di Fratelli d’Italia Tommaso Foti e degli esponenti delle opposizioni del centrodestra di conoscere le motivazioni per le quali alcune Regioni siano state classificate dal Governo come zone rosse e altre come zone arancioni o gialle. E chiediamo che siano il presidente Conte e il ministro Speranza a fornire queste spiegazioni nelle Aule del Parlamento il prima possibile. L’opacità di questo esecutivo e della maggioranza che lo sostiene non è più tollerabile, i cittadini hanno il diritto di sapere se i criteri scelti dal Governo poggino su solide basi scientifiche o se, come temiamo, siano dettate da ragioni politiche che nulla hanno a che vedere con l’interesse generale dell’Italia e degli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.