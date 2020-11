“Vergogna Di Maio. L’uomo che ha cambiato idea, alleati di Governo, posizione, poltrone e che fa parte di un esecutivo che ha cambiato protocolli in pochi giorni, per di più senza supporti adeguati e piegando le regole parlamentari…. Ora osa fare la reprimenda alle Regioni che in questo stato di confusione si sono assunte responsabilità enormi. Una sola parola: vergogna. E un solo invito: taccia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.