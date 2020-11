Immigrati, Delmastro: Lamorgese da “mezzo ministro” fa “mezzo blocco navale”

Ministro Lamorgese difende confini francesi

“Il ministro Lamorgese, sollecitata dall’omologo francese Gerald Damanin dopo i gravi fatti di Nizza, annuncia il posizionamento di assetti navali o aerei per avvertire le autorità tunisine di eventuali partenze da quei territori e bloccarli. Meglio tardi che mai! Due sole considerazioni: ma non era la stessa Lamorgese a negare che sui barconi ci fossero i criminali? E soprattutto arriviamo a sfiorare il blocco navale, richiesto da Fdi e da sempre e stolidamente definito illegale dal ministro Lamorgese. Forse che sia legittimo il blocco navale se per interposto Stato? Perché la interdizione delle partenze se la chiede la Francia? Il Ministro Lamorgese finalmente difende i confini…. francesi e da “mezzo ministro” fa un “mezzo blocco navale”. La sinistra si arrenda: non esiste altra soluzione al blocco navale da sempre richiesto da Fdi”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri.