Terrorismo islamista, Procaccini: Sinistra impedisce confronto per non parlare di ghetti e immigrazione clandestina

“La sinistra continua a impedire in tutti i modi il dibattito sull’estremismo islamista e gli attacchi terroristici in Europa, per evitare di confrontarsi sull’immigrazione clandestina, ma anche sul cedimento culturale e religioso europeo che sta creando pericolosi ghetti in tutte le grandi città. I gruppi socialisti, liberali, verdi e sinistra estrema, immobili contro la deriva islamista, hanno evitato che all’ordine del giorno della prossima Commissione Libe fosse inserito il dibattito da me proposto sui recenti attacchi terroristici in Francia e Austria”. E’ quanto afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, coordinatore del gruppo dei Conservatori nella Commissione Libe. “Per noi dell’ECR, insieme ad alcuni colleghi del Ppe e del gruppo ID, la priorità è affrontare una questione che riteniamo cruciale. Attraverso l’immigrazione clandestina e la radicalizzazione dell’islamismo estremo in Europea, si sta consumando sotto i nostri occhi un vero e proprio attacco alla civiltà e ai valori del nostro continente. Ancora una volta i gruppi di sinistra hanno dimostrato di anteporre l’ideologia alla concretezza. La loro priorità è che si eviti di fare accenno al terrorismo islamico in Europa, figlio dell’immigrazione incontrollata e dei ghetti creati nelle grandi città”.

