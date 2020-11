Tutela vittime FdI, Pellegrino: Cosa aspetta GF Vip a cacciare la Le Blanck?!

“Trovo assurdo che Mediaset si sia tappata le orecchie sulle sconcertanti confessioni di Patrizia Le Blanck, che qualche giorno fa raccontava con grande orgoglio e col sorriso sulle labbra di come, quando le prendevano i “5minuti”, non esitasse a picchiare violentemente il compagno, arrivando perfino a provocargli lesioni colpendogli la testa con un tacco e facendolo sanguinare.

La violenza non fa ridere e non è meno grave o accettabile se a compierla è una donna.

Alla contessa deve essere comminata la squalifica e deve uscire dalla casa.”

Così in una nota Cinzia Pellegrino, Coordinatore nazionale dl Dipartimento tutela Vittime di FdI, in merito alle dichiarazioni fatte dalla Le Blanck durante la diretta del Grande Fratello VIP del 5 novembre scorso.

Condividi