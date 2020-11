Difesa, FdI: Si taglia alla difesa ma aumentano fondi agli antifascisti di Spagna e altre associazioni

In Commissione Difesa, torna il Decreto del Governo sui fondi per le associazioni d’arma e combattentistiche.

“Già nel 2018 – noi di Fratelli d’Italia – avevamo chiesto al Governo Lega-5 Stelle di mettere fine a questa indiscriminata spesa a sostegno delle associazioni con la giustificazione dell’antifascismo. Vedendo le cifre, infatti, ci sembra ci sia una sproporzione rispetto alle associazioni propriamente d’arma e del Ministero della Difesa e non riteniamo giusto che lo Stato elargisca questo numero spropositato di fondi per chi nega costantemente il ricordo delle Foibe con la propria propaganda. All’epoca, ci avevano assicurato correttivi e invece – con il Governo giallorosso – ecco aumentare nuovamente le cifre. Addirittura, gli Antifascisti di Spagna da 25 mila euro sono passati a 30 mila e anche l’ANPI aumenta così come tutte le altre associazioni. Abbiamo preteso la rendicontazione ma abbiamo ricevuto un semplice foglio A4 con tre rassegne sul nazifascismo e senza nessuna documentazione o prova fotografica. Di questi tempi, riteniamo ingiusto ed eccessivo l’aumento di questi finanziamenti, per questo, noi di Fratelli d’Italia, abbiamo espresso il nostro parere contrario”, così i membri della Commissione Difesa di FdI, Deidda, Ferro e Galantino.