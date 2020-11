Bataclan, Meloni: Combattere proselitismo islamico rimane priorità assoluta, Europa la smetta di nascondere la testa sotto la sabbia

«Sono passati cinque anni dai terribili attentati di matrice islamica che hanno colpito Parigi il 13 novembre 2015. Ricordo ancora le immagini, le testimonianze strazianti, lo shock per quello che stava succedendo nel cuore di una capitale europea. Non dimenticheremo mai quello che è successo al Bataclan, un massacro indicibile figlio dell’odio islamista contro la nostra libertà e una vera e propria dichiarazione di guerra all’Europa. Ribadiamo la nostra vicinanza al popolo francese e rendiamo omaggio alla memoria di tutte le 130 vittime, tra le quali la nostra connazionale Valeria Solesin. Combattere il proselitismo islamico in Europa, terreno fertile per il fondamentalismo e il terrorismo, rimane la priorità assoluta. Perché la decapitazione del professor Paty e i recenti attentati di Nizza e Vienna ci ricordano che la bestia islamista non è sconfitta: l’Europa si svegli e la smetta di nascondere la testa sotto la sabbia».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.