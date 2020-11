Covid, Fvg. Rizzetto: Inaccettabile zona arancione senza motivazioni provate

“Trovo inaccettabile il passaggio da zona gialla a zona arancione della Regione Friuli Venezia Giulia. Le rassicurazioni al Min. Speranza dal Presidente Fedriga rispetto all’ordinanza restrittiva di solo qualche ora fa, non sono bastate. A questo punto, voglio vederci chiaro e capire quali dei 21 parametri richiesti non sono in linea e chiederò, quindi, di pubblicare questi dati per ogni Regione. Comprendo la situazione delicata, ma il FVG è stato sempre molto responsabile, molto più di altri mi verrebbe da dire. Se i sistemi di tracciamento non funzionano dovremmo bussare alla porta di chi a Roma non è riuscito a creare un sistema valido. La Germania, ad esempio, già a maggio effettuava 400mila test settimanali, è possibile che il Governo in tutti questi mesi non sia riuscito a rendere operativo lo strumento di contenimento più efficace? Mentre pensavano ai banchi rotanti e ai voti su una piattaforma di partito, il tracciamento era ormai già da tempo fuori controllo. Ora restano le imprese, i baristi ed i ristoratori che dovranno vedersi subito riconosciute ampie indennità: se il governo decide di chiudere, serve sostenerli e con urgenza, con regole chiare e finanziando loro al posto di rimpinguare le coperture del cd “reddito di cittadinanza” come pare dalla bozza della prossima legge di stabilità”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.