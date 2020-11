Covid, Lollobrigida: De Luca e Di Maio come i ladri di Pisa: litigano di giorno, si accordano di notte

“Quasi a voler imitare i famosi ‘ladri di Pisa’, De Luca e Di Maio litigano di giorno e si accordano di notte. Fino a poco tempo fa il loro idillio era suggellato dall’elezione alla vicepresidenza del Consiglio regionale campano della grillina Valeria Ciarambino. Oggi, invece, che il fallimento nel fronteggiare la pandemia è sotto gli occhi di tutti, De Luca non ci sta a passare come un governatore allo sbaraglio e propone la sua personale exit strategy: cercare colpevoli nell’esecutivo nazionale, puntando il dito contro Di Maio. Pd e Cinquestelle, però, governano insieme ed è inutile che come i ladri di Pisa tentino di nascondere le loro nefaste azioni scontrandosi di giorno, per poi trovare la quadra con il favore della notte. Abbiano un sussulto di dignità, ci evitino questi tristi show e si assumano le proprie responsabilità”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.