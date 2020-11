“In piena emergenza la finanziaria non è ancora in Parlamento. A fronte di ristori totalmente insufficienti per imprese, famiglie e partite Iva, si torna a parlare di soldi buttati in monopattini e di decreti immigrazione. Il governo smetta di fare danni e ascolti le proposte di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.