Da Presidente Zingaretti grave latitanza

Lunedi 16 novembre alle ore 11 davanti all’ingresso della sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo, Fratelli d’Italia terra’ una conferenza stampa per denunciare la grave latitanza del Presidente e segretario del Pd Nicola Zingaretti in tema di sanità. Parteciperanno il deputato e coordinatore regionale Paolo Trancassini e i consiglieri regionali di Fdi.

Lo comunica una nota dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.