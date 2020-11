Dl ristori, Lollobrigida-Caramanna: Settore alberghiero a rischio. Liquidità immediata per superare crisi

“Il Covid ha travolto il mondo del turismo. Gli alberghi, ad esempio, dovranno fronteggiare una situazione di crisi che si protrarrà per tutto il 2021. Serve il giusto sostegno economico, con aiuti adeguati e concreti, altrimenti tante strutture ricettive saranno destinate alla chiusura, determinando così il fallimento del comparto. Il decreto Ristori, infatti, non basterà a salvare un settore che è uno dei motori trainanti del nostro Pil. Fratelli d’Italia raccoglie l’appello lanciato dal presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, per scongiurare il collasso finanziario di tante attività. Oltre alle garanzie su liquidità immediata e congrua, il Governo deve intervenire sui costi di ammortamento dei prestiti. Senza risorse gli imprenditori rischiano di non essere in grado di rientrare dalle rate. Ci faremo portavoce di queste istanze e continueremo a chiedere al ministro Franceschini, sordo da troppo tempo a questi allarmi, l’attivazione dello stato di crisi per il turismo”.

Lo dichiarano Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e Gianluca Caramanna, responsabile dipartimento Turismo FDI.