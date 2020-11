Dl sicurezza, FdI: Da Leu toppa peggiore del buco

Lamorgese sta con sua maggioranza o con suoi uomini in divisa?

“Dagli esponenti di Leu arriva una toppa peggiore del buco. Dopo aver proposto l’inserimento nel dl Sicurezza del codice identificativo per le Forze di polizia, Fratoianni & co che altro non sono che i portavoce in Parlamento dei No Tav e dei movimenti più esagitati, paragonano gli uomini in divisa ai torturatori. La sinistra antimilitarista non si smentisce mai e ancora una volta si pone dalla parte opposta a quella di chi tutti i giorni si batte per la sicurezza dei cittadini. Al ministro dell’Interno Lamorgese che da tempo chiediamo di audire in commissione Affari costituzionali, rinnoviamo la richiesta di Fratelli d’Italia: dica chiaramente se lei si schiera dalla parte della sua maggioranza o di quella dei suoi uomini. Il ministro faccia sentire la sua voce e non perda ulteriore tempo”.

Lo dichiarano Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco, deputati di Fratelli d’Italia.