Tutela vittime, Pellegrino: Andare oltre l'”omicidio stradale”

Irene Bortuzzi è morta investita sulle strisce pedonali da un ubriaco al volante con precedenti (guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale).

Nel 2015 il Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia si fece promotore di una proposta di legge per modificare il codice penale e, con pareri contrastanti e un risultato un po’ diverso rispetto alle nostre attese e a quello delle associazioni dei familiari, fu introdotto il c.d. “omicidio stradale” tramite la L. 41/2016.

Ma cosa possiamo fare in più per prevenire le morti in strada?

Ne parleremo domenica alle 10.00 in diretta su https://www.facebook.com/FratelidItaliaDipartimentoVittime/?ref=bookmarks

#omicidiostradale #tutela #BastaVittime #prevenzione #droga #alcool #sicurezza #strada