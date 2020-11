Calabria, Rampelli: Dimissioni Gaudio, Governo ha rotto tutti gli specchi. La Calabria merita rispetto

“Con le dimissioni di Gaudio, terzo commissario per la sanità in due anni e secondo in due giorni, il Governo ha rotto tutti gli specchi e consumato ogni nascondiglio. Si tratta di uno scenario tragicomico che la Calabria non merita.

Viene banalmente da domandarsi: ma perché non chiedono ai designati, prima di ufficializzarli, evitando così queste figure indegne?

La Calabria è diventata la cartina di tornasole della pochezza del governo Conte”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi