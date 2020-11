Ex tensostruttura Lunardi, Deidda: Il Governo faccia chiarezza sulla fine dei lavori

Il Deputato di FdI, Salvatore Deidda presenta un’interrogazione per capire come mai l’ex tensostruttura “Lunardi” risulta ancora oggi un’opera incompiuta



“Sono passati 10 anni da quando sono stati consegnati i lavori per l’ex tensostruttura ‘Lunardi’ e, ancora oggi, nulla è stato portato a termine”, così il Deputato di FdI, Salvatore Deidda, dopo aver presentato un’interrogazione al Ministro competente in cui si chiede al Governo una maggiore trasparenza in merito;



“Quest’opera, infatti, risulta incompiuta nonostante sulla cartellistica è possibile risalire alla data di consegna dei lavori risalente al 18/05/2010 e la durata degli stessi, ossia 24 mesi consecutivi. Ci chiediamo, dunque, come mai i lavori non sono ancora stati portati a termine e pretendiamo chiarezza dall’Esecutivo”, conclude Deidda

