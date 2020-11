Giustizia, Delmastro: Governo succube di Magistratura togata? Gravi parole di M5s Evangelista

Ministro Bonafede smentisca se ha dignità

“La senatrice grillina Elvira Lucia Evangelista aggredisce i magistrati onorari con un post su Facebook tardivamente rimosso. L’accusa è di “essersi fatti sfruttare” dallo Stato, aver accettato proroghe, non essere nemmeno avvocati in alcuni casi. Ma non basta! La senatrice aggiunge che la riforma attesa dai magistrati onorari è subordinata al benestare della magistratura togata. Il Governo, quindi – secondo Elvira Lucia Evangelista – in tema di organizzazione della giustizia è succube della magistratura togata. Si tratta di ammissione, per quanto involontaria certamente gravissima. Attendiamo ufficiali smentite dal Ministro Bonafede: ci dica chiaramente se recita il ruolo ben poco edificante di “sicario dei diritti della magistratura onoraria” in nome e per conto della magistratura togata o se ha conservato qualche residuo margine di autonomia e, quindi, di dignità”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.