Recovery, Osnato: Sovranità nazionale unico baluardo contro banche e mercati

Boldrini e D’Uva attaccano Meloni ma prendono abbaglio

“Chi pensa di mettere in difficoltà Giorgia Meloni attaccando la scelta di Ungheria e Polonia di porre il veto sul Recovery Fund prende un grandissimo abbaglio. La sovranità nazionale resta l’unico baluardo a difendere un’idea di Europa dei Popoli e delle Nazioni contro quell’Europa di banche e mercati che ancora tiene sotto scacco i palazzi di Bruxelles e di Francoforte. Esponenti politici come D’Uva, Boldrini ed altri che oggi attaccano Orban e il governo polacco per accusare la Meloni dimenticano che Fratelli d’Italia da sempre e con coerenza antepone gli interessi dei cittadini italiani ed europei a squallide logiche finanziarie, spesso ricattatorie, di alcuni paesi che ritengono le istituzioni europee “cosa loro””.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Finanze.