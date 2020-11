Covid. Lollobrigida a Orlando: Non si nasconda dietro a risposte evasive, ecco risposte FdI

“Andrea Orlando non si nasconda dietro a risposte evasive. Le nostre proposte sono: ristori per tutte le attività che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 33%, al di là dei codici Ateco; – sistema unico di ammortizzatori sociali calcolato anche per gli autonomi, con gli stessi parametri usati per la cig; – intervenire sui costi fissi delle imprese in difficoltà a partire dagli affitti, con estensione al 100% del credito di imposta; – pacchetto per garantire continuità d’impresa, con taglio Irap e dimezzamento IVA e contributi. Le cestiniamo perché abbiamo buoni rapporti con Orban (come Berlusconi)? Sia serio”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, replica al vice segretario del Pd, Andrea Orlando.

