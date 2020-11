Tlc, Zucconi: Per giganti web fiscalità agevolata. Governo assicuri almeno la trasparenza

Da FDI proposte per salvaguardare negozi prossimità

“I giganti del web, a partire da Amazon e Booking, godendo di una fiscalità agevolata e poco controllata e con sedi in paradisi fiscali, hanno negli ultimi cinque anni decuplicato i loro fatturati. L’azienda di Jeff Bezos paga in Italia solo il 16% circa di tasse, a fronte di oltre il 50% che si trova costretto a pagare un qualsiasi commerciante della nostra Nazione. Tale convenienza si tradurrà inevitabilmente nella morte commerciale di molte aziende del territorio, i cosiddetti negozi di vicinato, per i quali risulta impossibile reggere la concorrenza delle multinazionali. Fratelli d’Italia si sta impegnando affinché ciò non accada, con iniziative e proposte volte alla salvaguardia dei negozi di prossimità e già lo scorso anno ho presentato una proposta di legge per aumentare la tassazione nei confronti dei giganti del web. Il Governo, dal canto suo, intervenga quanto prima per assicurare perlomeno la massima trasparenza e correttezza nella concorrenza commerciale e togliere ogni privilegio fiscale ai giganti del web”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Attività produttive.