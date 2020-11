Lollobrigida: Maggioranza terrorizzata dal centrodestra

“Basta con incidenti di percorso incomprensibili”. Lo dichiara in un’intervista a il Giornale il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “In questi anni abbiamo lavorato sempre convinti che il centrodestra coeso è difficilmente battibile dalla coalizione avversaria. Bisogna continuare a fare ogni sforzo per mantenerlo unito. Anche perché come valori di riferimento e di programmi la compatibilità tra FdI, FI e Lega è ampiamente testata. E i risultati che abbiamo ottenuto, il fatto che governiamo 15 regioni, dovrebbe convincere tutti della validità del progetto”, aggiunge Lollobrigida. Sulla pregiudiziale di costituzionalità del Carroccio, il presidente del gruppo FDI di Montecitorio spiega: “Meglio che il caso sia rientrato. Di certo la nostra pregiudiziale è ostile al metodo della decretazione d’urgenza, che la nostra Costituzione prevede solo per omogeneità di materia che non c’è nei decreti che la maggioranza attua sostituendosi all’azione del Parlamento”. “Ricordiamo che questa maggioranza è terrorizzata dal centrodestra, possiamo mettere all’angolo chi oggi è al potere senza avere il consenso degli italiani. Rompere questo fronte sarebbe un errore storico. Chi lo facesse, se ne assumerà ogni responsabilità. Non penso che ne Berlusconi ne Salvini lo faranno. Sicuramente non lo farà Giorgia Meloni, che ha sempre tenuto una granitica coerenza nel mantenere unita la coalizione, non facendo prevalere egoismi”, conclude il capogruppo di FDI alla Camera, Francesco Lollobrigida.

