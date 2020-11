Nagorno-Karabakh, Meloni: Unesco propone missione in difesa patrimonio religioso. Primo passo per coinvolgere caschi blu cultura come proposto da FdI

«Oggi l’Unesco propone l’invio in Nagorno-Karabakh di una sua missione a difesa del patrimonio culturale e religioso. È il primo passo per arrivare al coinvolgimento dei “caschi blu della cultura”, che Fratelli d’Italia ha proposto per proteggere le chiese armene e i simboli della cristianità presenti da millenni in quei territori e che ora sono minacciati. Rinnoviamo il nostro appello al Governo a sostenere questa iniziativa in tutte le sedi opportune: l’Italia non può rimanere indifferente».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni