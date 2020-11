Covid. Lollobrigida-Caramanna: Tenere chiusi impianti sciistici incomprensibile autogol

“In un momento nel quale il Governo dovrebbe mettere in campo qualunque strategia volta a risollevare l’economia della Nazione, appare del tutto incomprensibile l’ipotesi, se confermata, di tenere chiusi gli impianti sciistici durante il mese di dicembre e per buona parte del mese di gennaio. Parliamo di un comparto che in Italia vale oltre 10 miliardi di euro e che impatta enormemente sull’indotto del turismo, a cominciare dalle strutture ricettive passando per la ristorazione e per tutte quelle aziende ad esso collegate che vedono nella stagione sciistica il loro mercato: attrezzature sportive, abbigliamento, accessori e via così. Fratelli d’Italia chiede quindi certezze per tutta la filiera del turismo invernale. Anche alla luce della programmazione delle altre Nazioni a noi vicine: a Natale probabilmente si potrà sciare in Austria e in Svizzera, mentre in Italia tutto rischia di rimanere bloccato. Un vero e proprio autogol che arriverebbe proprio quando la Conferenza delle Regioni ha approvato questa mattina le linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita in totale sicurezza. Davvero incomprensibile”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il responsabile nazionale del Dipartimento Turismo Fdi, Gianluca Caramanna.