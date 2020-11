Deidda: Prendiamoci cura delle nostre scuole. Aderiamo all’iniziativa “io leggo perchè”

“Questa mattina, ho aderito all’iniziativa ‘Io leggo perché’ e ho donato alla scuola di secondo grado ‘Dante Alighieri’ di Selargius la trilogia de ‘Il Signore degli Anelli’ e ‘Lo Hobbit’ di Tolkien. Farò lo stesso per ogni provincia, perché trovo giusto e doveroso in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo, contribuire, attraverso il semplice gesto della donazione di un libro, a prenderci cura delle biblioteche scolastiche, quel bene comune che permette ai nostri ragazzi di arricchirsi culturalmente. Si può aderire all’iniziativa recandosi in ogni libreria gemellata e sarà cura della stessa consegnare il libro acquistato alla scuola indirizzata”, lo dichiara in una nota il Deputato Salvatore Deidda.

