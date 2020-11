Metro C, Rampelli: Linea chiusa. Disagi e assembramenti su navette, che fine hanno fatto pullman privati annunciati da Raggi?

“Da questa mattina la circolazione sulla Metro C è interrotta sull’intera tratta per mancanza di personale. I bus sostitutivi tra San Giovanni e Pantano risultano stracolmi e ben oltre il limite massimo di capienza al 50% previsto nell’ultimo Dpcm di Conte. Misura che si conferma inutile se non si aumentano proporzionalmente le corse e i mezzi. Limite peraltro già abbondantemente oltrepassato con il servizio a regime figuriamoci nelle situazioni di emergenza. Da mesi abbiamo proposto l’utilizzo in tutta Italia di bus privati, Taxi, Ncc e car sharing, ma solo qualche giorno fa – e in grande ritardo e in modo insufficiente – qualche sindaco ha annunciato l’impiego di pullman, ma le folle indispettite di utenti che cercano di andare so lavoro testimoniano che siamo lontani dalla soluzione. Il Covid ringrazia”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.