Amazon, Rampelli: Accordo Patuanelli con giganti dell’ecommerce, Italia crei una propria infrastruttura

“Il ministro allo Sviluppo Economico Patuanelli invece di bearsi dell’accordo che governo italiano ha preso con i colossi dell’ecommerce come Amazon e Alibabà per la vendita di prodotti italiani, si concentri sulla creazione di un’infrastruttura digitale che offra gli stessi servizi mantenendo però la sovranità fiscale- il gettito- e la gratuità della vetrina virtuale. Indurre, come hanno fatto il ministro Di Maio attraverso l’istituto del commercio estero e il ministro Patuanelli, le pmi e gli utenti a vendere e ad acquistare attraverso quei sistemi di commercio elettronico significa far ingrassare il fatturato di imprese monstres come quelle di Bezos e di Jack Ma. Una resa con l’aggravante dell’alto tradimento degli interessi nazionali. Questa non è politica per l’internazionalizzazione delle imprese italiane ma per il loro asservimento ai colossi digitali stranieri che ha l’effetto di desertificare il tessuto commerciale nelle nostre città”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

