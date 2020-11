Covid, Lollobrigida-Caramanna: Raccogliamo appello Anef su impianti sci, Governo li tenga aperti

“Raccogliamo il grido di aiuto e ci uniamo all’appello della presidente dell’associazione Anef, che riunisce i gestori degli impianti di risalita in Italia. Dopo l’annuncio del presidente Conte di una probabile chiusura delle attività sciistiche per i prossimi mesi, Ghezzi ha infatti precisato che in questo modo si rischia di bruciare circa il 70 per cento del fatturato dell’intera stagione invernale. Uno scenario drammatico che andrebbe a colpire un comparto che da solo vale oltre 10 miliardi di euro e che, messo invece nelle condizioni di operare in tutta sicurezza, potrebbe rappresentare una vitale boccata d’ossigeno per tanti addetti diretti e indiretti del settore e del turismo italiano. Rinnoviamo pertanto la richiesta al Governo di fare tutto ciò che è nelle possibilità per riaprire gli impianti sciistici e consentire a tutti coloro che sapranno garantire il rispetto di ogni norma anti-Covid, di tornare a lavorare”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Fdi, Gianluca Caramanna.