Covid, Lollobrigida: FdI si astiene su scostamento

Confronto con alleati per arrivare a indirizzo comune

“Sullo scostamento di Bilancio Fratelli d’Italia si astiene nelle commissioni riservandosi di fare ogni tentativo per arrivare a un indirizzo comune per l’intero centrodestra rispetto a questo nuovo indebitamento. Nelle prossime ore ci confronteremo con gli alleati a questo scopo, sperando che prevalga l’interesse nazionale e la coesione di un’area politica che deve rappresentarsi come chiara alternativa al governo Conte che fino ad ora ha dilapidato somme enormi”.

Lo dichiara Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.