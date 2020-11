MES. Lollobrigida: Governo scappa da aula e si rifugia in commissione, mancanza rispetto e trasparenza

“La maggioranza scappa dall’Aula sul Mes”. Lo ha detto a margine della riunione dei presidenti di gruppo di Montecitorio il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. “Il ministro Gualtieri riferirà infatti in Commissione e non in Assemblea come invece sarebbe opportuno e doveroso. Abbiamo protestato in modo veemente ritenendo questa una scelta che manca di rispetto e di un elemento per noi essenziale: la piena trasparenza. Abbiamo richiesto fortemente – ha proseguito il deputato – che la discussione avvenisse in Aula, ma la maggioranza ha preferito invece rifugiarsi in un organismo più ridotto quale appunto è la Commissione, impedendo di fatto un dibattito che, data l’importanza del tema per la nostra Nazione, avrebbe richiesto la più ampia presenza degli eletti dal popolo”, ha concluso Lollobrigida.

Condividi