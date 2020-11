Rai, FdI: Da Report affermazioni diffamatorie e false su Marsilio

Servizio viola indipendenza prevista dal contratto

“E’ molto preoccupante per il dibattito politico e per la nostra democrazia che una trasmissione del servizio pubblico mandi in onda un servizio come quello in cui viene citato il presidente Marsilio, con vere e proprie diffamazioni. L’inserimento, senza contradditorio e senza diritto di replica, di un’intercettazione in cui veniva citato dall’allora comandante dei vigili, incensurato, Giuliani il nome di un deputato della Repubblica che, nelle sue proprie funzioni istituzionali, ha sollecitato in senso di vigilanza una relazione dell’ufficio tecnico su un abuso edilizio su segnalazione di cittadini è una chiara violazione del principio di indipendenza che le trasmissioni del servizio pubblico devono avere, così come stabilito dal Contratto di Servizio. Come specificato dallo stesso Marsilio, l’intervento andava a sollecitare i vigili nel bloccare un possibile abuso, con un’interlocuzione con il massimo vertice della catena gerarchica di una struttura di controllo e gestione di eventuali abusi edilizi. Un servizio, quello di Report, che allude a chissà quale pressione politica o chissà quale sollecito di pratiche improprie. Presenteremo un question time per chiedere chiarezza sulla vicenda da parte della Rai. Da Report solo affermazioni diffamatorie e false.”

Così i parlamentari di Fratelli d’Italia commissari di Vigilanza Rai, Federico Mollicone e Daniela Santanchè.